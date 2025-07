Il Benevento vuole Tumminello per l'attacco Sulla punta centrale c'è anche la Salernitana. Lotta a due

Ricostruire il prima possibile. Il Benevento non vuole perdere tempo. C'è ancora tanto lavoro. Il direttore Carli è impegnato nella trattativa per Sconamillo, c'è già l'accordo col difensore e col suo procuratore Pisacane. Si sta trattando però con il Catanzaro che vorrebbe una cifra elevata per liberarsi di uno dei suoi elementi migliori.

Ma quella di Scognamillo non è l'unica trattativa in piedi, il direttore tecnico giallorosso è al lavoro per chiudere un altro colpo in avanti dopo l'arrivo di Salvemini. Nel mirino è finito Marco Tumminello del Crotone.

Quest'ultimo vorrebbe liberarsi dei giocatori più onerosi, da qui la decisione di inserirlo nella lista delle uscite. Ma sulla punta centrale c'è anche la Salernitana. Sarà una lotta a due. Già un derby. È evidente che molto dipenderà dalla volontà del giocatore le cui mire erano quelle di andare in serie B. Valutazioni che non potranno non tener conto dell'interesse di due società ambiziose (Benevento e Salernitana) entrambe con la voglia di tornare in cadetteria.