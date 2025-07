Vannucchi: avrei scelto sempre Benevento Già lo scorso anno c'era stato l' interesse del club di via Santa Colomba

Gianmarco Vannucchi sarà il nuovo portiere del Benevento. La società ha voluto puntare sull'esperienza. Il numero uno è stato protagonista di una ottima stagione con la Ternana. Ma ora i suoi pensieri sono tutti venduti alla Strega. Già si respira una bella atmosfera. “Ho trovato un clima positivo, sono rimasto impressionato dall'organizzazione, dalla voglia di far bene da parte di questa società e ci tengo a ringraziare tutti: dal presidente al direttore tecnico senza dimenticare Auteri. Grazie a loro sono qui, hanno chiuso in poco tempo la trattativa con la Ternana”.

Poteva andare diversamente ma non è stato così. Vannucchi ha dovuto fare i conti con un'amara sconfitta. “Non è stato semplice lasciarmi alle spalle la cocente eliminazione nella finale play off col Pescara, ma ora sono carico e il mio unico pensiero è far bene con i miei nuovi compagni di squadra”.

Ora bisognerà pensare al Benevento, squadra che dovrà riscattarsi dalle ultime vicissitudini. Il segreto? Vannucchi lo svela: “Servirà allenarsi bene, fare un ottimo ritiro ma soprattutto creare una coesione all'interno del gruppo. Sono sicuro che tutto ciò avverrà”.

Le sue caratteristiche... “Sono un portiere che si adatta allo stile di gioco dell'allenatore. Mi piace essere propositivo e partecipare al gioco di squadra. Cercherò di parare il più possibile ma conterà far bene come gruppo”.

Già nella passata stagione era finito nei radar della Strega poi la decisione societaria di puntare sul giovane Nunziante. “Sapevo dell'interesse del Benevento e del direttore Carli, sarei venuto già l'anno scorso. Ma a distanza di un anno ce l'ho fatta. Sono felice di essere in una piazza così gloriosa”.

Ha avuto modo di allenarsi e di conoscere chi lo seguirà. “Ho creato subito un bel rapporto con Luca Aprile, a lui il compito di farmi crescere. Ma per dirla tutta mi sto trovando bene con tutti i miei compagni. C'è un bel clima. Abbiamo il lavoro nelle corde”. È d'obbligo un messaggio ai tifosi: “Li aspettiamo allo stadio. Proveremo ad onorare la maglia in tutte le occasioni. Forza Strega!”.