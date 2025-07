Benevento, arriva Della Morte dal Vicenza Ottavo colpo del Benevento. La formula è quella del prestito con diritto di riscatto

Ottavo colpo del Benevento. In attesa di avere risposte per il difensore Scognamillo e l'attaccante Tumminello, il club di via Santa Colomba ha chiuso una nuova trattativa. E' stato preso Matteo Della Morte, classe 99, del Vicenza. Esterno offensivo si giocherà il posto da titolare nel trio d'attacco. Era quello che cercava il sodalizio sannita che stava da tempo negoziando con la società di appartenenza mantenendo un profilo basso. Il giocatore arriverà nel Sannio attraverso la formula del prestito con diritto di riscatto. Lo scorso anno ha giocato 36 partite nella stagione regolare e 4 nei play off. Ha realizzato 5 reti.

Già domani potrebbe essere in città per le visite mediche e per aggregarsi al gruppo. Non si ferma il Benevento alle prese con la ricostruzione dell'organico. Obiettivo: mettere su una squadra competitiva per la lotta alla promozione. La Strega non si nasconde più.