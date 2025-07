Benevento, iniziano le visite mediche anche per il "gruppo 1" Stamattina i calciatori si sono sottoposti a prelievo ematico

Sono iniziate le visite mediche anche per il gruppo dei cosiddetti “dissidenti”. Questa mattina quasi tutti (i vari Acampora, Agazzi, Pinato etc) sono passati presso lo studio medico addetto per il prelievo ematico. Le visite proseguiranno regolarmente nei prossimi giorni. Resta la certezza che si tratta di tutti elementi che il Benevento ha messo sul mercato e che, appena sarà possibile, saranno ceduti. Il club giallorosso, come è noto, ha dato priorità alla costruzione della nuova squadra, per cui il gruppo che a maggio si era reso protagonista della clamorosa protesta della non accettazione del piano-ferie e della presenza insistita all'Antistadio per allenarsi proprio nel periodo previsto per le ferie, essendo ancora federalmente tesserato per la società giallorossa effettuerà regolarmente le visite mediche.