Aspettando il 21 luglio: ecco il manifesto dedicato alle donne "Streghe gentili col sorriso sempre acceso", il puzzle piano piano si compone

Terza puntata dei cosiddetti messaggi “subliminali” che preparano la tifoseria giallorossa all'evento in programma il 21 luglio. Questo terzo manifesto è dedicato alle donne: “Streghe gentili, col sorriso sempre acceso e la passione in giallorosso”. Donne come “diamanti” per ricordare il recente film di Ozpetek, “donne in giallorosso” come indossare la divisa di un'eroina dei fumetti. Un'altra parte del puzzle, da completare con pazienza e curiosità. Il prossimo 21 luglio. Per #unastoriadavivere.

Ecco il testo completo del manifesto.

Madri, sorelle, amiche, amanti: tutto ciò che l’universo può contenere. E pure oltre.

Streghe gentili, col sorriso sempre acceso e la passione in giallorosso.

Accolgono, curano, sostengono con la raffinatezza del cristallo e la forza molecolare dei diamanti.

Gioiscono con noi, per noi, con quella capacità così indecifrabile di chi sa dare, senza mai chiedere nulla in cambio.

Il piacere della scoperta, con la torcia sempre accesa a inseguire anche gli spazi meno conosciuti della passione.

Donne in giallorosso, come indossare la divisa di un’eroina dei fumetti.

Una parte del nostro puzzle, pezzettini di un percorso da completare… Insieme.