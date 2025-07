Nardi ricomincia a correre e scrive: "Sono vivo" Il centrocampista si è operato per la seconda volta al ginocchio lo scorso 12 maggio

Un filmato breve in cui si muove senza problemi e si regala una corsettina su un bel prato verde. Poi quella scritta in sovrimpressione: “Sono vivo”. Filippo Nardi torna a bazzicare il suo account di Instagram e lo fa in maniera suggestiva. Si è operato di nuovo al ginocchio per la ricostruzione del legamento crociato lo scorso 12 maggio a Bologna. L'iter è come sempre molto lungo, forse persino più lungo di quello precedente, ma il mediano trevigiano non molla. Chissò che a gennaio del nuovo anno non possa finalmente riprendere l'attività e dare una mano al Benevento in questo importante campionato.