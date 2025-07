Il Livorno accusa Borghini che replica: "Il Benevento mi ha offerto il doppio" Dura querelle tra il calciatore e il club toscano dopo l'inserimento della Strega

Si è creato un botta e risposta tra Borghini e il Livorno. Il club toscano era convinto di aver chiuso per il calciatore, senza considerare il possibile inserimento del Benevento che ha fatto saltare il banco. Il presidente del Livorno, Joel Esciua, ha duramente accusato il calciatore come riportato dal Tirreno: "Avevamo l’accordo da due settimane. Un esborso importante, più di quanto il giocatore prendesse all’Albinoleffe. Un’operazione chiusa che andava solo ratificata al ritorno del viaggio di nozze del ragazzo. Tutto questo con l’accordo con il procuratore Bagnoli. Aspettavamo il giocatore in giornata a Livorno, ma dopo aver rimandato l’arrivo per due giorni ieri sera abbiamo scoperto che tramite un altro agente ha scelto il Benevento. Questo quando ha un accordo con la squadra della sua città da settimane. Una situazione mai vista prima. Andremo sul mercato sicuri di trovare un giocatore dello stesso livello, ma l’uomo ci ha deluso totalmente".

Borghini: "Mai detto sì al Livorno"

Non è tardata la replica di Borghini che ha spiegato nel dettaglio quanto è avvenuto nelle ultime ore: "Mi dispiace che si sia creata questa situazione, ma la verità è una - come riportato dal Tirreno -. Io da anni avevo Andrea Bagnoli come agente Fifa, poi alla fine di questa stagione sono stato chiaro con lui che avrei ascoltato anche altri procuratori che mi avrebbero portato altre offerte e avrei scelto quella che reputavo la migliore per mille dettagli. Ho 28 anni, mi sono appena sposato e se volevo fare un passo in avanti questo era il momento giusto di farlo. Non ho mai detto di sì al Livorno. Se Bagnoli ha detto altro alla società non lo so. Sarei dovuto venire ieri mattina a parlare con il club proprio per cercare di arrivare alla cifra che chiedevo e a cui non si era mai arrivati. Allo stesso tempo, però, tramite un altro agente la sera prima ho ricevuto una proposta importantissima da Benevento. Una squadra che lotta per vincere il campionato e che economicamente mi ha offerto il doppio dei soldi rispetto all’unica proposta che per messaggio mi è arrivata da Livorno. Avevo due ore per decidere".