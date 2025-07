Benevento, tutto pronto per l'esordio all'Imbriani contro la Roma Primavera Auteri torna al 3-4-3, giallorossi capitolini schierati col 4-3-3

Si apre ufficialmente la stagione del Benevento Calcio. Una squadra totalmente rinnovata, con ben 11 acquisti già definiti e ambizioni da vendere nel prossimo campionato di C. Test di cartello questo pomeriggio alle 17 all'Antistadio Imbriani: ospite la Roma Primavera che partecipa non senza ambizioni di scudetto al prossimo campionato Primavera 1. Sulla panchina della Roma, Federico Guidi, col suo 4-3-3, utilizzato sia alla Roma che al Milan e che non dovrebbe discostarsi molto dallo stesso disegno tattico.

Nel Benevento, invece, Auteri tornerà al suo vecchio amore, il 3-4-3 con cui vinse anche il campionato di C con la strega nel 2015-16. Si tratterà ovviamente di una formazione assolutamente sperimentale, considerato che gli ultimi giallorossi sono appena arrivati in città (gli ultimi Scognamillo, Della Morte, Borghini, lo stesso Maita). Ma è possibile che almeno si possano utilizzare quanti più possibili nuovi elementi. C'è tanta curiosità da parte della tifoseria giallorossa che certamente gremirà il piccolo impianto dedicato a Carmelo Imbriani. Come è noto, venerdì 25 si replica al Vigorito contro l'Equipe Campania (aperto solo il settore Distinti), mentre è stato inserito proprio ieri un altro test per domenica 27 luglio alle 18, sempre all'Imbriani, contro la formazione dilettantistica dell'Asd Calvi.

La Roma ha potenzialità e punta in alto

«Abbiamo uno scalino molto alto da salire e quindi è giusto che questi ragazzi si confrontino con club più esperti, più pronti fisicamente e nei dettagli importanti. Il nostro obiettivo è sempre portare quanti più elementi possibili in Prima Squadra», Parole e musica di Federico Guidi, che torna sulla panchina giallorossa dopo l'esperienza al Milan (nei due anni del suo primo mandato romanista arrivarono una Coppa Italia e una Supercoppa Italiana di categoria, oltre che il raggiungimento della finale Scudetto del 2024). Il tecnico vede nella sua squadra potenzialità che sarà possibile mettere all’opera subito, a partire dal Benevento, per poi affrontare il Latinail 25 luglio. Il programma della Roma Primavera è fitto: tra due giorni via al ritiro a Pinzolo, fino al 7 agosto: nell’arco del periodo in Trentino-Alto Adige, i baby giallorossi scenderanno prima in campo per allenamenti congiunti con il Pieve di Bono (prima categoria), Cittadella (serie C), Trento (serie C). A chiudere, la preparazione, l’amichevole contro l’Ostiamare,il 13 agosto a Cascia.