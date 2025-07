Benevento, Manconi firma la prima vittoria. Poi si infortuna Si teme un'infrazione al collaterale mediale. Si fa male anche Viscardi

Buona la prima, verrebbe di dire. Utilizzando la frase più abusata in occasione di un esordio. Il Benevento si è presentato ad un folto pubblico, nonostante il caldo afoso delle “cinco de la tarde” (le 17 per noi dello Stivale). Almeno in 5-600 hanno sfidato i 32 gradi e oltre il 40 per cento di umidità nell'angusta tribunetta dell'Imbriani, che non ha alcun posto all'ombra.

Auteri ha lasciato fuori alcuni dei giocatori disponibili: Simonetti e Lamesta nel gruppo dei “vecchi” (oltre a Perlingieri e Nunziante, in odore di cessione), e Borghini nel gruppo dei nuovi, del resto arrivato appena ieri. Ma proprio le facce sconosciute l'hanno fatta da padrone: subito i campo Vannucchi, Saio, Romano, Scognamillo, Pierozzi, Maita e Salvemini, poi nella ripresa è toccato anche a Tsingaras e Della Morte. Nel frattempo è arrivato in città anche Andrea Ceresoli, prelevato in prestito dall'Atalanta. Il mancino appena possibile farà le visite mediche e si aggrgherà ai nuovi compagni.

Partita piacevole e squadra già disegnata bene

Bel test contro una Roma Primavera ricca di talento e forza fisica sotto gli occhi interessati del presidente Oreste Vigorito. Auteri si è affidato subito al 3-4-3, schierando dietro da destra a sinistra Romano, Saio e Scognamillo. A centrocampo gli esterni sono Pierozzi a destra, Sena a sinistra. In mezzo Talia vertice basso, Maita più avanzato. Il trio d'attacco formato da Carfora, Salvemini e Manconi. Subito belle trame in avanti e buona intesa tra i due punteros. In gol va proprio Jacopo Manconi, che riprende un pallone appena dentro l'area e scaraventa alle spalle del giovane portieri romanista.

Piccoli infortuni di stagione

Il primo a segnare, anche il primo a farsi male. Jacopo Manconi, dopo la mezz'ora accusa un problema al collaterale mediale. Potrebbe essere una lieve distrazione, se ne saprà di più a principio della prossima settimana quando si sottoporrà ad una risonanza. Al suo posto entra Starita, che ha caratteristiche diverse dal centravanti milanese, ma come sempre ci mette tanta grinta. Si muove bene e lotta come un torello Salvemini, a cui Auteri fa giocare tutti e 90 i minuti. Nel finale si fa male anche Angelo Viscardi: anche per lui il sospetto di una distrazione muscolare, dalle parti del soleo.

Prima vittoria, primi sorrisi

Finisce 1 a 0 e anche se si tratta solo di un'amichevole il risultato fa bene. La squadra sembra solida, da rifinire con gli ultimi ritocchi e quando la preparazione di tutti sarà su livelli più adeguati al campionato. Si replica venerdì 25 luglio alle 18 al Vigorito contro l'Equipe Campania.