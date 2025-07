Il Benevento ufficializza anche l'arrivo di Ceresoli dall'Atalanta Il mancino bergamasco arriva in prestito con diritto di riscatto

E' giunto ieri sera in città, oggi il Benevento Calcio ne ha ufficializzato l'arrivo in giallorosso: Andrea Ceresoli, nativo di Treviglio, il centro in provincia di Bergamo che diede i natali a Giacinto Facchetti, è l'undicesimo acquisto giallorosso di questo avvio di mercato (dopo Salvemini, Romano, Pierozzi, Saio, Tsingaras, Maita, Vannucchi, Della Morte, Scognamillo e Borghini): mancino di piede (ma usa alla perfezione anche il destro), ha ricoperto tutti i ruoli della difesa, da terzo, quarto e quinto, adattandosi alle esigenze tattiche della squadra per cui gioca.

Ecco l'annuncio ufficiale del suo arrivo.

“Il Benevento Calcio comunica di aver raggiunto l'accordo con la società Atalanta per il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Andrea Ceresoli. Il difensore, classe 2003, arriva nel Sannio con la formula del prestito con diritto riscatto e contro-riscatto da parte della società orobica”.