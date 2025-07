Vicini all'evento del 21: il sesto manifesto dedicato a chi vive lontano "Se ami devi esserci. E se ci sei, quell'amore è ancora più forte"

Il sesto manifesto che prelude all'evento del 21 è stato dedicato ieri ai tifosi che vivono lontano. Ce ne sono tanti e nessuno di loro ha mai dimenticato lamore per la propria città e per la squadra di calcio. “Mai lontani abbastanza”. Una lontananza che per tanti significa un sacrificio maggiore, viaggi continui, in treno, in auto, in aereo, con quel fil rouge che tiene uniti tutti alla strega. “E se ami, devo esserci”, recita il manifesto. “E se ci sei, quell'amore è più forte”. Poi il messaggio questa volta ben poco subliminale: “Manca poco, arriva il comento di compiere la propria parte”. E nessuno si tirerà indietro. Come sempre.

Ecco il testo completo del sesto manifesto

Mai lontani abbastanza.

Succede a chi è capace di sentirsi vicini, anche dall’altra parte del mondo.

Quando gioca la tua squadra, tu devi esserci.

In qualunque modo, in qualunque luogo, con qualsiasi mezzo.

Un bisogno da soddisfare, come accade quando la sindrome è inequivocabile: amore incondizionato.

E se ami, devi esserci.

E ci sei, quell’amore è più forte.

Manca poco: arriva il momento di compiere la propria parte.

#unastoriadavivere