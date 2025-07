"Una storia da vivere", un viaggio nei sentimenti giallorossi Ecco la locandina finale delle 8 complessive: è il via ufficiale alla nuova campagna abbonamenti

Eccolo l'ultimo manifesto della serie di 8 che ha fatto da preludio al giorno dell'avvio della nuova campagna abbonamenti. E' stato un viaggio suggestivo nei sentimenti del tifoso giallorosso, chiamato a dare il suo contributo fatto soprattutto di amore nei confronti di una squadra che fa parte della sua vita. L'ultimo manifesto è anche la locandina che accompagnerà la nuoca campagna abbonamenti “Una storia da vivere”, che non è solo un “claim”, ma “uno status, una sensazione permanente”. Ovviamente una storia da vivere insieme.

Ecco il testo dell'ultimo manifesto

Abbiamo voluto raccontarvi, abbiamo provato a riassumere in poche immagini tutto l’amore che c’è attorno a questa squadra.

Tutte le situazioni, anche le più improbabili, in cui vi siete ritrovati a seguire una partita della strega.

Bisogna soffiare su questa passione, accendere più che mai un fuoco che non può affievolirsi.

“Una storia da vivere” non è solo il nome della nostra campagna abbonamenti, è uno status, una sensazione permanente.

L’invito è di riempire il nostro stadio, perché certe strade vanno percorse INSIEME.