Benevento, "una storia da vivere": la voce dei primi abbonati (VIDEO) Partita la campagna di fidelizzazione in vista del campionato

Primo giorno di campagna abbonamenti in casa Benevento. Diversi i tifosi che sono accorsi nei pressi dei botteghini del Ciro Vigorito, preferendo la sottoscrizione attraverso gli operatori del sodalizio giallorosso, piuttosto che usufruire del servizio online. Questa è la fase di prelazione, dedicata ai 4739 sottoscrittori della scorsa stagione che sono desiderosi di confermare il proprio posto in vista del prossimo campionato di Serie C.

Benevento, si è riacceso l'entusiasmo

I sostenitori giallorossi hanno smesso di leccarsi le ferite dopo il deludente epilogo vissuto nella sfida play off giocata contro la Juve Next Gen. In città c'è tanta voglia di ricominciare, spinta dal mercato che sta attuando la società e che ha riacceso gli entusiasmi della gente, come testimoniato dalla voce dei primissimi abbonati.