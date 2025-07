Manconi, distrazione di primo grado: tre settimane di stop Sospiro di sollievo: nessuna lesione al collaterale mediale del ginocchio

Sospiro di sollievo per Jacopo Manconi: la risonanza magnetica a cui si è sottoposto ha rilevato una distrazione di primo grado al collaterale mediale del ginocchio destro (così come aveva previsto il medico sociale). Per quanto non sia mai da sottovalutare una distrazione al collaterale (il primo grado è l'intensità più bassa), la notizia confortante è che non ci siano lesioni. La prognosi dovrebbe aggirarsi sulle tre settimane.