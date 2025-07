Figc: giovedì' 24 Consiglio Federale Verranno definiti gli organici della serie C e la composizione dei tre gironi

È stata convocata per le ore 11 di giovedì 24 luglio la riunione del Consiglio Federale. Tra gli argomenti all’ordine del giorno, oltre all’approvazione del verbale della riunione dello scorso 10 luglio e alle comunicazioni del presidente, i seguenti punti: informativa del segretario generale; integrazione dell’organico per il Campionato di Serie C per la stagione 2025/2026; integrazione dell’organico per il Campionato di Serie B Femminile per la stagione 2025/2026; modifiche regolamentari; nomine di competenza; varie ed eventuali.

In serie C in particolare ci sarà la riammissione della Pro Patria al posto della Lucchese, i ripescaggi di Inter U23 e Ravenna al posto di Spal e Brescia. Ci sarà anche il rimpiazzo della nuova Union Brescia del patròn Pasini al posto della Feralpisalò, che scompare dai quadri della C. Una volta reso noto l'organico verranno suddivise le squadre nei tre gironi.