Benevento, tornano i messaggi subliminali: questa volta per la maglia Tanti piccoli pezzi di un mosaico che andranno a formare un'immagine completa

L'attesa per l'avvio della campagna abbonamenti lascia il posto ad un altro count down. Questa volta il conto alla rovescia servirà a scoprire la nuova maglia ufficiale della stagione che andrà ad iniziare. Un bambino che gioca al puzzle davanti all'Arco di Traiano e poi quelle frasi ancora sibilline, ma che non possono che preludere alla scoperta della nuova maglia. “Con la curiosità dei bambini, di unire insieme tutti i colori ed avere la veste definitiva”, recita un passo dello scritto.

Eccoto tutto per intero. Da decriptare, ovviamente..

Pezzetti piccoli, che insieme fanno qualcosa di grande.

A caccia di una visione globale, completando il percorso che va fatto tenendosi a braccetto.

Con la curiosità dei bambini, di unire insieme tutti i colori ed avere la veste definitiva.

Ancora un pochino di attesa, poi giocheremo a carte scoperte.