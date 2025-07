Per Ricci continua il braccio di ferro tra Benevento e Cosenza La società giallorossa attende risposte dalla Virtus Verona per Mehic

Per Giacomo Ricci continua una sorta di braccio di ferro tra il Benevento e il Cosenza. Il giocatore è d'accordo sulla parola con la società giallorossa (contratto biennale), ma dovrà continuare (insieme al suo agente Pisacane) a insistere di potersi svincolare gratuitamente dalla squadra silana. Il Benevento sa bene che il Cosenza ha l'impellente necessità di cedere i suoi pezzi più pregiati per ridurre il monte ingaggi ed è disposta ad aspettare che i tempi siano maturi per il passaggio del giocatore nel Sannio. Ma non ha intenzione di pagare indennizzi.

Nonostante i tanti arrivi in casa giallorossa, il mercato è tutt'altro che terminato. Rimane in piedi la richiesta per Dino Mehic (nella foto), il centrocampista nativo di Brescia ma di origini bosniache, rivelazione dell'ultima stagione della Virtus Verona. Mehic risponde alle caratteristiche che mancano in questo momento al settore centrale della squadra di Auteri: ha fisicità (1,89 di altezza), oltre che passo e tecnica. La richiesta e l'offerta è stata presentata, sta alla squadra veneta recepire la volontà della società giallorossa.

Diversa la situazione di Guglielmo Mignani, l'attaccante della Pianese che dice di ispirarci a Ciro Immobile. Per lui 18 gol nella sua prima stagione in C. Al Benevento piacciono le sue caratteristiche di aggredire lo spazio e di far gol. Ma il ragazzo ha tergiversato parecchio e ora è il Benevento a meditare sul da farsi e a valutare ogni possibile soluzione.

Interessi del Benevento anche per quel che riguarda il mercato in uscita. Primi fra tutti ci sono i due “golden boy” della squadra giallorossa, il portiere Nunziante e il centravanti Perlingieri. Col giovane numero uno foggiano ha flirtato parecchio l'Udinese, ma la quadra non è stata trovata. Ora è arrivata una richiesta allettante dall'estero, che potrebbe essere la soluzione ideale per il giocatore e per la società. Vedremo cosa accadrà.

L'altro ragazzo giallorosso in predicato di lasciare la maglia giallorossa è Mario Perlingieri. Sul suo futuro sta lavorando tanto il suo agente Pisacane. Le richieste non mancano, ma bsogna scegliere la destinazione giusta per fare il bene del ragazzo e della società.