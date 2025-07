Benevento, Ceresoli sicuro: "Voglio essere protagonista" (VIDEO) Le parole del nuovo difensore giallorosso: "Difficile rifiutare una piazza del genere"

Andrea Ceresoli vuole essere protagonista con la maglia giallorossa. Il difensore ha da poco firmato con il Benevento e il suo obiettivo è quello di vivere un'annata importante all'ombra dell'Arco di Traiano: "Mi aspetto tanto entusiasmo da parte della piazza, ma soprattutto voglio fare un campionato di livello per cercare di arrivare più in alto possibile. La firma con il Benevento? Sembra una frase scontata, ma rifiutare una piazza del genere penso che sia difficile. L'operazione è stata rapida, nata circa due settimane fa. Non ho dovuto pensare più di tanto. Arrivo in una società con grande blasone, questo invoglia solamente a fare bene".

La duttilità di Ceresoli e la passione delle piazze del Sud

Ceresoli fa della duttilità il proprio punto di forza: "Mi adatto molto, posso ricoprire tutti i ruoli della difesa. Mi metto a piena disposizione della squadra e del mister. Auteri mi piace, ha delle ottime idee. Adesso cercheremo di mettere in atto tutto ciò che ci chiede". Per Ceresoli sarà la prima volta nel girone meridionale di terza serie: "Mi aspetto piazze calde, con tanta gente allo stadio. Nei play off ho affrontato due volte le squadre del sud, Catania e Cerignola, ed è stato bello. Simili ambienti mi stimolano molto".