Serie C, goleador che passione: tutti pazzi per Tumminello Mercato principalmente rivolto agli uomini-gol: si parte sempre dalla suggestione del bomber

Alex Ferguson, uno che di calcio ne ha masticato tanto, ha sempre detto che “gli attaccanti fanno vincere le partite, ma le difese fanno vincere i campionati”. Non ci crederete, ma il “guru” scozzese, prima di diventare uno degli allenatori più famosi del mondo, aveva fatto proprio l'attaccante.

Le società più accorte e che hanno velleità di vittoria fanno entrambe le cose: rinforzano le difese, ma sono sempre in cerca di attaccanti prolifici. La serie C, è inutile dirlo, non fa eccezione, tanto è vero che prima che si scatenino le ultime aste sui bomber più rinomati, molte squadre hanno già provveduto a cautelarsi.

Colpi da novanta

Alcuni colpi di mercato sono da togliere il fiato. Come i punteros che si è accaparrata la Salernitana: “el Loco” Ferrari, ex Vicenza, Roberto Inglese, l'anno scorso a Catania, Ismail Achik, fantasista del Cerignola. I primi due erano a scadenza di contratto, il marocchino di proprietà del Bari. Ma i granata non sono ancora sazi. Il Catania, decapitato del suo bomber, ha risposto con l'arrivo di Francesco Forte, che in C può fare tanti gol e la differenza. Numericamente si è mosso bene anche il Trapani che parte con un handicap di ben 8 punti. In Sicilia sono arrivati Grandolfo e Vasquez dal Monopoli, Fischnaller dalla Torres e Canotto, che non è una vera punta, ma sa segnare abbastanza.

Gli acquisti mirati

L'ultimo colpo, in ordine di tempo, l'ha fatto l'Audace Cerignola, che ha preso Michele Emmausso dal Foggia e lo presenterà in coppia con Cuppone, che ha ben recuperato dopo l'infortunio ai legamenti. Una bella coppia. Ha subito pensato all'attacco anche il Team Altamura, che aveva perso per fine prestito il bomber Leonetti (è andato al Campobasso): si è assicurato Marco Rosafio, non proprio un bomber d'area, ma comunque un ottimo rifinitore. Chi ha ambizioni da vendere è anche la matricola Casarano: per l'attacco ha scelto l'ex torinista Millico e il fantasista Chiricò. Un bel colpo l'ha messo a segno anche il Potenza, che in rosa ha sempre un certo Caturano: gli affiancherà il giovane Anatriello, attaccante scuola Bologna, che ha dimostrato di sapersi muovere anche in C.

Il bomber che sognano tutti

E il Crotone? Tutto gira intorno a Marco Tumminello. La squadra pitagorica, che si è assicurata l'ala Zunno dalla Cremonese (ex Messina e Foggia), ha in organico anche Murano e Gomez. Come dire che per una plusvalenza da capogiro potrebbe anche permettersi di cedere il suo bomber principale. Tumminello lo vorrebbero tutti: nel campionato appena terminato ha firmato 17 gol in 35 partite (uno nei play off, due cancellati per il ritiro di Turris e Taranto), più due in Coppa Italia. Che fanno il paio con i 16 dello scorso anno. La richiesta dei calabrese è non meno di 500mila euro. Sul bomber di Erice si è fiondata la Salernitana, ma non ha coperto la somma richiesta. Il Benevento, da parte sua, sta riflettendo su Mignani, che costerebbe la stessa cifra, ma è assai più giovane. La battaglia dei bomber è appena iniziata: non dimentichiamoci che il mercato chiuderà alle 20 del primo settembre: mancano la bellezza di 40 giorni. Ne passerà di acqua sotto i ponti...