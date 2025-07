Maglie nuove, ultimo messaggio social: l'attesa sta per finire "Domani indossiamo il nostro vestito più elegante".

L'ultimo messaggio via social ha ben poco di subliminale: quel “Domani” la dice lunga sulla volontà di presentare la nuova maglia. Un evento che avverrà, così come tutti avranno compreso, proprio grazie ai social del Benevento Calcio. Ecco il testo che prelude alla presentazione della maglia (la prima, quella tradizionale a strisce gialle e rosse) per la stagione 2025-26.

"Domani guarda in alto, guarda verso la casa di tutti noi.

Domani indossiamo il nostro vestito più elegante, condividiamo con voi le nostre armature.

Quelle che ci daranno forza, quella che colorano tutta la città.

Le issiamo al cielo, come una stella cometa che dovrà indicare la strada a chiunque vorrà crederci.

Insieme a noi".

#intuttelelinguedelmondo