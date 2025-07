Abbonamenti, andamento forte: vicini a mille Primi tre giorni di prelazione nettamente superiori allo scorso anno

Quasi mille abbonamenti in tre giorni dedicati a chi ha diritto alla prelazione. E' il segno di un entusiasmo ritrovato, della voglia di vivere una stagione che possa ricalcare il girone d'andata dello scorso anno e protrarsi fino in ultimo senza flessioni. Ad una prima comparazione con i dati dell'anno scorso si capisce come il clima che si respira sia assai diverso: dopo i primi tre giorni si è già arrivati a quota 827, poco sotto il primo migliaio. Lo scorso anno al terzo giorno gli abbonamenti venduti erano stati 522, ben 305 in meno di quest'anno.

Ecco il comunicato della società.

Il Benevento Calcio comunica il dato aggiornato relativo alla sottoscrizione delle tessere della Campagna Abbonamenti 2025-2026, “UNA STORIA DA VIVERE”.

Prelazione vecchi abbonati, alle ore 19:00 di oggi 23 luglio 2025, raggiunta quota 827.