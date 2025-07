Mercato: Benevento, ancora due colpi, poi un po' di pausa Smentite le voci su Biasci, sull'affare Ricci si può cambiare rotta: Beghetto

Il nome di Tommaso Biasci ha invaso il web, che ha ammiccato ad un altro possibile duello di mercato tra Salernitana e Benevento. La smentita della società giallorossa non ammette repliche per il momento: “Bel giocatore: e a chi non piacerebbe?”, sospira Marcello Carli. Ma in questi giorni si va avanti verso obiettivi tra cui non figura il giocatore catanzarese. Il Benevento è impegnato a chiudere, anche in breve, per un centrocampista e un attaccante. I nomi? Per ora top secret.

La strega riflette su Mignani, che sembra ascoltare le sirene della Virtus Entella e della serie B, non ha alcuna fretta a mettere le mani su qualche attaccante che ora sembra fuori categoria. Mancano ben 40 giorni al termine del mercato e se rimangono un paio di colpi da fare, non può essere un gran problema di questi tempi.

Non ci sono passi avanti sul fronte Ricci, l'esterno mancino del Cosenza, in ritiro a Lorica con i compagni della scorsa stagione. Al Benevento non piacciono nè le imposizioni né i ricatti, tanto da annunciare un deciso cambio di rotta: da domani si punta sul trentenne mancino Beghetto, ex Frosinone in A e in B, svincolato dopo l'ultima stagione a Vicenza.

Non si molla invece l'italo-bosniaco Dino Mehic, mezzala offensiva, grande fisicità (1,89) e fiuto del gol. Nell'ultima stagione alla Virtus Verona 35 presenze e 6 gol, un vero e proprio talento che ha attirato su di sé le attenzioni di tante società. Il Benevento è forte della sua offerta e attende senza tirarsi indietro.

Nella foto Dino Mehic della Virtus Verona