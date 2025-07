Manutenzione della Ticketone: oggi niente abbonamenti I botteghini resteranno chiusi fino a nuova comunicazione

Il Benevento Calcio informa che, nella mattinata di oggi, 24 luglio 2025, non sarà possibile sottoscrivere gli abbonamenti.

I botteghini dello stadio “Ciro Vigorito” resteranno chiusi fino a nuova comunicazione, a causa della momentanea sospensione del sito Ticketone per interventi tecnici di manutenzione.

Per qualsiasi informazione o segnalazione, la Società giallorossa resta a disposizione degli utenti all’indirizzo email: abbonamenti@beneventocalcio.club