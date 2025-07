Benevento, risoluzione consensuale con Samuele Sorrentino Nell'ultima stagione ha giocato nel Breno in serie D

Il Benevento Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo per la risoluzione consensuale del contratto per i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Samuele Sorrentino.

Il Club augura a Samuele le migliori fortune per il prosieguo della sua carriera.