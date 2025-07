Il Cosenza molla: arriva anche Ricci a parametro zero Il giocatore sta già lasciando il ritiro di Lorica

Se non era un bluff, ha certamente avuto l'effetto desiderato da un buon giocatore di poker. E' bastato dire che Ricci non interessava più e che al suo posto il Benevento aveva puntato l'ex frusinate Beghetto per far scendere a più miti consigli il Cosenza. Così in meno che non si dica la trattativa è andata in porto. Anche Giacomo Ricci, esterno mancino di centrocampo, è un giocatore giallorosso: arriva all'ombra dell'Arco di Traiano a parametro zero, così come desiderava il Benevento. Il giocatore sta già lasciando il ritiro di Lorica e domani dovrebbe essere già in sede per la firma.