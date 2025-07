Benevento, ecco Tumminello: triennale La società ha chiuso la trattativa col Crotone già in mattinata. Poi col giocatore

Alla fine anche Marco Tumminello sarà un giocatore giallorosso. Il Benevento ha “bruciato” la Salernitana per il bomber di Erice che già domani sarà in città per sottoscrivere il nuovo contratto: per lui un sostanzioso triennale (300mila più bonus).

La trattativa è stata condotta direttamente dai due presidenti Vigorito e Vrenna, che già in mattinata avevano raggiunto l'accordo per la cessione del bomber siciliano. L'affare è stato rifinito in serata col giocatore che, come detto, domani raggiungerà i nuovi compagni di squadra a Benevento. Tumminello, classe 98, lascia il Crotone dopo le ultime due importanti stagioni, in cui ha siglato 34 gol in 69 presenze.