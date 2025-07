Benevento, le nuove divise. Sui social approda la "terza maglia" E' quella nera, che ha due strisce, una gialla e una rossa, che scendono sul corpo

Ecco la “terza maglia” del nuovo kit del Benevento Calcio. Quella “nera” per dirla più comunemente. Semplice nella sua concezione: fondo nero e due strisce che scendono in verticale, ovviamente una gialla e una rossa.

Ecco la presentazione sui social.

Nera come la notte, con le pennellate di giallorosso che raccontano?l’orgoglio di chi difende la propria terra.

Due strisce che attraversano il petto come vene pulsanti.? Un cuore che non smette mai di battere. ?Per chi lotta fino all’ultimo secondo.? Per chi non si arrende mai.? Per chi vuole crederci, sempre.

In maxi formato al Ciro Vigorito.

Disponibile nel nostro store.

#insieme #BeneventoCalcio #UnaStoriaDaVivere