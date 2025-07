Benevento, le nuove divise: ecco la "seconda maglia" Suggestiva la scritta in sovrimpressione della parola "insieme" tanto cara al presidente Vigorito

Spazio sui social anche alla "seconda maglia", quella bianca: il titolo è "Away", vale a dire lontano. Studiata per esaltare la parola "insieme", che si vede in sovraimpressione su tutta la maglia. Semlice, bella, elegante e suggestiva: La spiegazione di tutto sta nel testo che l'accompagna.

Non è solo un colore.

Non è solo un simbolo.

È un modo di sentirsi parte.



In tutte le lingue del mondo…

una sola parola: “INSIEME”.



Una parola che deve diventare azione,

che non deve restare muta.



Perché ovunque vada la Strega,

c’è chi la segue con il cuore.



Da Benevento al mondo.

La nuova maglia Away 2025/26

è un messaggio universale d’amore.



#insieme #BeneventoCalcio #UnaStoriaDaVivere