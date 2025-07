Presentazione nuove divise: ecco la prima maglia Fa già bella mostra di sè allo stadio, "insieme" al kit completo

Ed eccola la regina delle maglie, quella più attesa, che accompagnerà le gesta dei giocatori della strega in questa stagione 2025-26. Quella più tradizionale di tutte, a strisce verticali gialle e rosse. Il kit è ora completo, così come appare nella foto in cui tutte le nuove divise sono raggruppate insieme.

Ecco il testo sui social.

Origine. Il punto di partenza verso il futuro.

La linea di congiunzione tra presente e passato.

Verticalità in giallorosso, come da tradizione.

L’evoluzione di uno stile che resta inconfondibile.

La necessità primaria di tornare sempre a casa.

Le nostre maglie sono lì, a gonfiare il petto al vento a difesa delle mura del nostro tempio.