Benevento, presentazione nuove divise: ecco le tre maglie da gioco Fotografate in primo piano: faranno bella mostra di sè allo stadio

Eccole una dopo l'altra le tre maglie che acompagneranno la stagione agonistica del Benevento Calcio. La nera con le strisde verticali gialle e rosse sarà la "terza", quella bianca (suggestiva la scritta in sovraimpressione "Insieme", tanto cara al presidente Vigorito) che appare bella ed elegante che sarà la "seconda" maglia, quella inizialmente da trasferta. Infine quella classica, con le strisce verticali gialle e rosse, denominata "Home", ovvero casa. Sarà la prima maglia, generalmente utilizzata allo stadio Vigorito, che ricorda un po' quella scelta nella stagione della prima promozione in serie A. Nella terra delle streghe un po' di scaramanzia non guasta mai ed è il minimo che possa palesarsi. Eccole qui tutte e tre insieme, in primo piano. Il giudizio non può che essere positivo, sono belle e ammiccanti. Ora tocca alla squadra renderle "storiche".