Diretta Benevento-Equipe Campania 1-0, la sblocca Salvemini Al Vigorito i giallorossi scendono in campo per il secondo test stagionale

Dopo la vittoria di misura conquistata contro la Roma Primavera, il Benevento torna in campo per sfidare la compagine dell'Equipe Campania. Al Vigorito i giallorossi proseguono il percorso di lavoro in vista degli impegni ufficiali.

15' - Conclusione centrale di Della Morte: para Polverino

11' - Ci prova Prisco: palla fuori

10' - Facile parata di Polverino su conclusione di Della Morte

5' - Benevento in vantaggio: cross di Ceresoli per Salvemini che insacca

3' - Conclusione di Ceresoli che va di poco fuori

3-4-3 è il modulo dei giallorossi con Borghini, Saio e Scognamillo in difesa. A centrocampo Pierozzi, Maita, Prisco e Ceresoli, mentre in avanti agisce il tridente formato da Della Morte, Salvemini e Carfora

1' - Inizia la partita

Benevento-Equipe Campania, il tabellino

Benevento: Vannucchi, Borghini, Ceresoli, Maita, Saio, Scognamillo, Pierozzi, Prisco, Salvemini, Della Morte, Carfora. A disp.: Esposito, Ciurleo, Del Gaudio, Viscardi, Sena, Talia, Perlingieri, Lamesta, Romano, Tsingara. All.: Auteri

Equipe Campania: Polvernino, Savarise, Bocchetti, Cardore, De Carlo, Manzi, Megaro, Giacinti, Coratella, Riccio G., Trotta. A disp.: D'Aquino, Ferrara, Mastrocinque, Riccio, Teta, Gargiulo, Borrelli, D'Ancora, Perulli, De Filippo, Alfano.