Benevento bis: il manto erboso del Vigorito è di nuovo il migliore della Serie C Grande soddisfazione in casa giallorossa. Il primato è relativo alla stagione 2024/2025

Lo diciamo francamente, è una notizia alquanto scontata. La perfezione del manto erboso del Ciro Vigorito non ha lasciato scampo agli altri terreni di gioco della Serie C nella scorsa stagione. Per il secondo anno consecutivo, la Lega Pro ha premiato il Benevento Calcio con un doppio riconoscimento: nelle casse del club di via Santa Colomba saranno versati diecimila euro come miglior manto erboso del girone C e altri diecimila arriveranno perché non ce ne sono di migliori nell'intera categoria. Per dovere di cronaca, le altre società vincitrici sono il Vicenza (girone A), Campobasso (girone B) e Cerignola (miglior manto sintetico).

Grande soddisfazione in casa Benevento, ma anche per la famiglia Addazio (in foto la premiazione relativa alla stagione 23/24) che cura quotidianamente il manto erboso del Ciro Vigorito attraverso la ditta Erga Green, tanto da renderlo a dir poco perfetto già negli anni scorsi, quando era tra i migliori anche nelle categorie superiori.