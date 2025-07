Divergenze contrattuali tra Benevento e Crotone, salta l'affare Tumminello Epilogo clamoroso e inatteso dopo che l'attaccante aveva già raggiunto il Sannio

Divergenze contrattuali tra Benevento e Crotone mandano all'aria l'affare più importante della serie C. Stante a ciò che è accaduto nel momento di firmare gli incartamenti, Marco Tumminello non vestirà, come annunciato ieri, la maglia giallorossa. E dire che il giocatore era già arrivato in città ed aveva assistito al fianco del presidente Vigorito all'amichevole tra i ragazzi di Auteri e l'Equipe Campania. Un epilogo inatteso e clamoroso.