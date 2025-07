Coppa Italia Serie C, il Benevento pesca il Guidonia Montecelio Svelato il primo turno della competizione tricolore

Svelato il primo turno della Coppa Italia di Serie C. Il Benevento pesca il Guidonia Montecelio, con il match che si giocherà il 16 agosto alle ore 21 sul manto erboso del Ciro Vigorito. La compagine laziale, guidata dall'ex bomber Ciro Ginestra, è una neopromossa in Serie C.

In aggiornamento