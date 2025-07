Benevento, Ricci: "Vogliamo vincere. In giallorosso grazie a... Maita" (VIDEO) Il nuovo stregone si è presentato dopo la firma che lo lega al club sannita

Giacomo Ricci ha firmato il contratto che lo legherà al Benevento fino al 2028. L'esterno giallorosso arriva dal Cosenza e non vede l'ora di mettersi a disposizione di Auteri: “Vogliamo partire forte, con l'intento di creare una bella alchimia per puntare all'obiettivo che ci siamo prefissati. Porterò un po' di esperienza dopo i campionati di B fatti con il Bari e con il Cosenza, spero di dare una mano soprattutto ai ragazzi più giovani. Bisogna spingere tutti nella stessa direzione”.

Ricci, il rapporto con Maita e il messaggio ai tifosi del Benevento

A Bari, Ricci ha condiviso l'esperienza con Maita. Il centrocampista giallorosso ha giocato un ruolo determinante nello sviluppo positivo della trattativa: “Maita è stato – ha rivelato Ricci – un tassello fondamentale. Ero a conoscenza dell'interesse del Benevento già verso la fine dello scorso campionato. Maita ha cominciato a inviarmi mille messaggi non appena è arrivato nel Sannio. Che dire, mi ha convinto a scegliere il Benevento”. Ricci ha poi parlato delle sue caratteristiche: “Da esterno preferisco molto attaccare. Mi piace puntare l'uomo, crossare, mettere dei palloni buoni al servizio dei compagni. Ci sarà modo di conoscere bene mister Auteri e di sentire cosa pretende da noi”. Ricci non è nuovo al girone C di Serie C che ha vinto con il Bari: “Ci sono sempre tante squadre ben attrezzate che puntano alla vittoria del campionato. Il girone sud è difficile, ogni partita sarà una battaglia. Vogliamo vincere il campionato e ci proveremo fino alla fine. I tifosi? Gli chiedo di starci vicino. Sicuramente suderemo la maglia, il Benevento merita di salire di categoria”.