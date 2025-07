Mehic si presenta: "Il Benevento mi ha voluto fortemente. Darò tutto" Il centrocampista : "Aspettavo una opportunità dalla B, ma sono felice di essere giallorosso"

Dino Mehic è approdato nel Sannio, pronto a fornire il proprio contributo alla causa giallorossa. Il centrocampista italo-bosniaco si è presentato ringranziando sin da subito il sodalizio sannita: "Le sensazioni sono bellissime, arrivo in una piazza che mi ha cercato fortemente. Il Benevento mi ha aspettato, dimostrandomi di volermi a tutti i costi. Gli ho chiesto un po' di tempo perché, con tutta sincerità, aspettavo qualche opportunità dalla Serie B. Questo non è avvenuto, quindi non ho esitato ad accettare l'offerta del Benevento. Mi ha sorpreso l'interesse concreto. Sono contentissimo di essere giallorosso, per me è un privilegio".

Mehic, le caratteristiche e le pressioni

Mehic ha poi proseguito: "Cosa posso dare a questa squadra? Ovviamente tutto. Devo rispettare me stesso e i compagni. Questa maglia merita solo il meglio, sono qui per essere all'altezza di dare tutto me stesso per la causa". L'ex Virtus Verona garantirà grande fisicità alla zona nevralgica del campo: "Mi porto dietro l'esperienza che ho accumulato. Sono un centrocampista box to box, fornisco grande quantità, ma posso anche immedesimarmi in un ruolo di palleggio. Sono completo. Per me questo deve essere il passo decisivo in una piazza importante. Qui ci sono le giuste pressioni, ma se un calciatore non riesce a reggerle allora vuol dire che ha sbagliato mestiere. I compagni mi hanno già dato grande serenità, questo sembra un bellissimo gruppo. Le sensazioni sono belle. Sono carichissimo".

"Siamo qui per vincere"

"Ci aspetta una grande stagione. Siamo qui per vincere, vogliamo dare tutti il massimo. Questa piazza merita il meglio. Mi aspetto un campionato molto impegnativo perché non ci siamo solo noi, ma daremo tutto per arrivare in alto. Personalmente, darò tutto ciò che posso dare".