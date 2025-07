Evacuo sulle operazioni del Benevento: "Mercato importantissimo" Le parole dell'ex attaccante giallorosso, attualmente procuratore

Il mercato del Benevento sta ottenendo ampi consensi non solo tra la tifoseria giallorossa, ma anche tra gli addetti ai lavori. Felice Evacuo è tra questi, oltre a essere un grande conoscitore della categoria. Sulle operazioni messe a segno dal club sannita, l'ex bomber della Strega (e procuratore di Saio) ha sottolineato: "Sono stati presi elementi di categoria, ma anche altri da Serie B come Scognamillo. Che dire, questo è un mercato eccezionale. In attacco c'è Salvemini che è tra le migliori punte della Serie C, ma anche il livello degli altri acquisti non è affatto da meno come Romano, Saio, lo stesso Vannucchi e tutti coloro che sono arrivati. Ripeto, è un mercato importantissimo".

Felice Evacuo e le ambizioni di Vigorito

Felice Evacuo conosce bene le ambizioni del presidente Vigorito: "La sua voglia di vincere non riguarda solo questo momento, ma è relativa ai venti anni di gestione. Purtroppo sappiamo tutti che spesso il calcio non è come una normale azienda, ma ha delle variabili infinite. Poi ne vince una sola su venti squadre. Penso che salire in Serie B sia il passo più difficile che si possa compiere a causa delle difficoltà della terza serie. Detto questo, il Benevento ha comunque tutte le carte in regola per tornare tra i cadetti".

Le previsioni sulla prossima Serie C

Una Serie C che per Evacuo avrà lo stesso leit motiv degli ultimi anni: "Ci sono squadre importanti come Benevento, Salernitana, Trapani e Crotone che hanno operato in modo massiccio. È normale che poi compare la sorpresa come il Monopoli dello scorso anno. Il campionato è sempre lo stesso, ci saranno le favorite per vincere che lotteranno fino alla fine per la promozione in Serie B".