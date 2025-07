Diretta amichevole Benevento-Calvi 1-0, la sblocca Carfora All'Imbriani il terzo test per i giallorossi di Auteri

Terzo test amichevole per il Benevento che all'Imbriani affronta il Calvi. I giallorossi tornano in campo dopo le sfide con la Roma Primavera (1-0) ed Equipe Campania (7-0). Sarà l'ultimo confronto nel Sannio, poi ci saranno Latina, Ternana e Frosinone in "trasferta".

13' - Sblocca il Benevento che mette a segno il vantaggio con Carfora

9' - Tiro cross di Ricci che va di poco fuori

8' - De Santis blocca su Perlingieri

5' - De Santis devia in angolo un colpo di testa di Saio

4' - Conclusione di Viscardi che viene deviata in angolo

1' - Inizia la partita

Il Benevento si schiera con Viscardi, Saio e Marrone in difesa. A centrocampo Talia, Tsingaras e Del Gaudio, supportati da Ciurleo e Ricci. In avanti Perlingieri e Carfora

Benevento-Calvi, il tabellino

Benevento: Esposito, Viscardi, Ricci, Tsingaras, Saio, Marrone, Ciurleo, Talia, Perlingieri, Carfora, Del Gaudio. A disp.: Vannucchi, Iacoponi. All.: Auteri

Calvi: De Santis, Ciampi, Cennerazzo, Porrazzo, Rosiello, Serino, Scarano, Musto, Ausania, Spanguolo, De Iesu. A disp.: Benincasa, Frongilo, Bocchino, Carbonaro, Fonzo, Ingordigia, Nigro, Vescovo, Zullo, Ciampi, Costato, Repole, Carrozza. All.: Costato