Benevento-Mignani, è fatta: affare ai dettagli Il centravanti della Pianese, classe 2002, firmerà un contratto triennale

Guglielmo Mignani sarà giallorosso. L'affare è in chiusura e non ci saranno ostacoli da superare, solo carte da firmare. Il giovane centravanti senese (15 agosto 2002) arriva in giallorosso con formula definitiva e sottoscriverà un triennale con la società giallorossa.

Dunque subito archiviata la parentesi Tumminello, il Benevento non ha peso tempo e si è regalato lattaccante che cercava. Mignani lo scorso anno con la Pianese ha giocato 39 partite (37 in stagione regolare, 2 nei play off) mettendo a segno ben 18 reti (tutte nelle stagione regolare, e confezionando 3 assist. L'anno precedente, sempre nelle file della Pianese, in serie D (vinta), il ragazzo di Siena di gol ne aveva segnati 19. Dunque per lui un bel bottino di 37 reti in due stagioni.