Benevento, inizia oggi la mini tournée Latina-Cascia Domani amichevole al Francioni contro la squadra allenata dal beneventano Bruno

Inizia questo pomeriggio la prima “Mini-tournée” di quelle programmate a ridosso delle amichevoli estive. La squadra giallorossa partirà nel pomeriggio destinazione Latina, dove pernotterà. Squadra quasi al completo, con l'arrivo di Guglielmo Mignani, ma con l'assenza di Jacopo Manconi, che sta guarendo dalla distrazione di primo grado al collaterale del ginocchio destro.

Domani mattina si continua con gli allenamenti: seduta fissata per le 10,15 al campo Ivano Ceccarelli (utilizzato in passato dalla Primavera pontina). Ritorno in Hotel per il pranzo intorno alle 12,30. Nel pomeriggio, dopo un riposino, si va al Francioni, dove alle 18 c'è l'amichevole contro il Latina allenato dal beneventano Alessandro Bruno.

Dopo la partita, cena e partenza alla volta di Cascia (hotel La Corte): arrivo previsto per le 23,30. La squadra rimarrà nella città di Santa Rita fino a sabato 2 agosto, quando si recherà a Termi per l'altra amichevole programmata al Liberati (ore 18).