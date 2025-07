Benevento, sono 24 per la mini tournée: c'è anche Mignani Borello vicino alla cessione al Trento: piccola buonuscita della società sannita

Sono 24 gli elementi che compongono il gruppo partito questo pomeriggio alla volta di Latina e poi per la mini-tournée di Cascia. Manca ovviamente Jacopo Manconi, che sta curando la distrazione di primo grado al collaterale (la guarigione è abbastanza vicina), oltre ai vari Borello, Starita e Ferraro, che rimangono nella lista delle possibili cessioni. Va detto che il giocatore più vicino a salutare la truppa giallorossa è Peppe Borello, che può finire molto presto al Trento, che potrebbe coprire quasi per intero (serve solo una piccola buonuscita da parte della società sannita), l'ammontare del suo contratto.

Dei giovani aggregati in questi giorni, Auteri conferma la presenza del centrocampista 2008 Matteo Del Gaudio (uno dei tre aggregati dal gruppo degli under 17 vice campioni d'Italia), utilizzato anche nell'amichevole contro il Calvi. Non c'è invece il giovane Iacoponi.

La "prima volta" di Mignani

Pronto, partenza, via. Per Guglielmo Mignani è stata una giornata lunga e articolata: firma sul contratto triennale, presentazione ufficiale e subito partenza per questa prima sua parentesi giallorossa. Del resto il ragazzo di Siena ha già nelle gambe l'inizio della preparazione con la Pianese (sin dal 14 luglio), che lo ha salutato sul suo sito ufficiale: “Ciao Bomber. Salutiamo Guglielmo Mignani, in partenza verso Benevento. Ringraziamo Guglielmo per questi due anni fantastici e per le emozioni che ci ha regalato. Ti auguriamo il meglio!”. Mignani sarà certamente impiegato da Auteri in queste due amichevoli, in cui potrà conoscere i suoi nuovi compagni di squadra.

Ecco la lista dei 24 per la mini-tournée

Auteri ha portato con sé due portieri, Vannucchi ed Esposito. Poi dieci difensori (tra centrali e esterni da utilizzare anche a centrocampo): Borghini, Ceresoli, Ciurleo, Pierozzi, Ricci, Romani, Saio, Scognamillo, Sena, Viscardi. Quindi sei centrocampisti centrali: Del Gaudio, Maita, Mehic, Prisco, Talia, Tsingaras. Infine sei attaccanti: Carfora, Della Morte, Lamesta, Mignani, Perlingieri, Salvemini.