Benevento, tutto pronto per il test di Latina La squadra pontina ha giocato un'altra amichevole in mattinata contro l'UniPomezia (serie D)

Il Benevento non è stato certo fermo in mattinata aspettando l'amichevole del pomeriggio al Francioni. La truppa di Auteri se n'è andata al campo (in sintetico) “Ivano Ceccarelli” del centro pontino per una sostanziosa seduta di allenamento. Il tecnico giallorosso ha portato con sé 24 elementi, dovendo fare a meno degli infortunati Manconi e Simonetti e del giovane Iacoponi, ancora indietro come condizione fisica. Sono rimasti in città anche Borello (in predicato a breve di accasarsi al Trento, che copre le spese del giocatore, fatta eccezione per una piccola buonuscita da parte della società giallorossa), Ferrara e Starita.

24 giocatori a disposizione di Auteri

Inutile dire che c'è curiosità per vedere all'opera per la prima volta Guglielmo Mignani, che ha fatto appena in tempo a conoscere i suoi nuovi compagni di squadra, ragione per cui è pensabile un impiego ridotto per questa sua prima uscita. Quello di Latina è il primo dei tre test di avvicinamento al calcio dei tre punti: tre amichevoli con difficoltà in crescendo, a partita questa con la squadra pontina. Sabato 2 agosto, dopo aver traslocato armi e bagagli per Cascia, si andrà a far visita alla Ternana. Poi di torna a Benevento. L'ultima amichevole è fissata per venerdì 8 agosto (17,30) a Ferentino contro il Frosinone.

Latina, altra amichevole in mattinata

Il Latina si è sdoppiato in questo ultimo mercoledì di luglio. Addirittura due le amichevoli da giocare, la prima questa mattina sul campo ex Fulgorcavi contro l’UniPomezia, formazione neopromossa in Serie D. Una buona prova per i nerazzurri che hanno chiuso l’incontro vincendo 3-1, gol di Monaco (L), Di Giovannantonio (L), Mokulu (UP), Peterman (L). Questa la formazione schierata da Alessandro Bruno: Basti, Lobianco, Di Monaco, Porro, Petermann, De Marchi, Di Giovannantonio, Bigonzoni Del Giovane, Catasus, Scravaglieri, Regonesi. Nel pomeriggio toccherà agli altri della rosa: in campo anche l'ex giallorosso Amato Ciciretti, ma non Riccardo Improta, che non sarà della partita. Difficile che quelli che hanno giocato stamattina trovino spazio. Magari giusto per dare qualche cambio negli ultimi 10-15 minuti.

L'appuntamento è dunque per le 18.00 allo Stadio Francioni: quello tra Latina e Benevento sarà subito un test probante tra due squadre della stessa categoria.

Nella foto Stefano Scognamillo