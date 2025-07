Benevento, tante luci e qualcosa da migliorare La prima vera amichevole finisce col destare una buona impressione: siamo appena agli inizi

Si sa,delle amichevoli estive ciò che conta di meno è il risultato. Ma se alla fine arriva la vittoria, nessuno se ne duole. Anzi... Ecco perchè partiamo proprio dall'1 a 0 finale, che non ha alcun valore concreto, ma serve tanto all'autostima.

Partita decisamente vera, con il Latina di Alessandro Bruno che sa utilizzare bene l'agonismo e neanche dal punto di vista della qualità è certo da buttar via. Il giovane tecnico beneventano merita già gli applausi, anche perchè la sua squadra attende ancora qualche colpo che possa aumentarne il tasso tecnico.

Il Benevento ha quasi sempre controllato, magari con ritmi compassati in fase di costruzione, ma ha avuto il merito di congegnare le azioni migliori.

Dire che la strega sia un cantiere aperto è la considerazione più banale che si possa fare. C'è bisogno di trovare i giusti automatismi in una formazione completamente nuova (inizialmente della squadra dello scorso anno c'erano i campo solo Talia e Carfora) e un minimo di tempo occorre per ottenere la giusta amalgama. Ma la squadra è disposta bene sul campo, sa quello che deve fare, anche se la condizione non è uguale per tutti e bisogna aspettare che tutti almeno la “pareggino”.

Auteri va avanti con le sue prove tecniche, ha ancora fiori due pezzi da novanta come Manconi e Simonetti, fa giocare contemporaneamente Salvemini e Mignani solo per uno spezzone di partita, considerato che l'ex Pianese è appena arrivato in giallorosso, ha utilizzato perla prima volta Scognamillo al centro della difesa, e sperimentato la duttilità tattica di Ceresoli, lasciando in panchina per tutta lagara l'ex Virtus Verona Mehic.

Il gol di Salvemini è un pezzo di bravura del centravanti pugliese, che dopo aver infilato il pallone nell'angolino accusa un risentimento sul piede d'appoggio e lascia la contesa.

Nel complesso la squadra si destreggia bene, ha bisogno di velocizzare la manovra in fase di impostazione (ma quello arriverà), aspettando che gli uomini di fascia come Pierozzi e Ricci raggiungano la loro migliore condizione. Siamo appena agli albori della stagione. E' scontato che in questo campionato non sia mai facile vincere. Contro qualsiasi avversario. Il Benevento lo sa, sta lavorando per rendere più efficaci le sue performances. Una cosa che solo col tempo si può ottenere.