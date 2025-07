Benevento a Cascia: piccoli problemi per Salvemini e Mignani Infortuni risolvibili in breve tempo. Questo pomeriggio allenamento al Magrelli Active

Mattinata di riposo per il Benevento reduce dall'amichevole di ieri pomeriggio al Francioni di Latina. La squadra ha già raggiunto l'Hotel La Corte di Cascia, dove alloggerà per questa mini-tournèe che porterà alla partita di sabato al Liberati di Terni contro le “Fere” di Liverani.

Notizie dall'infermeria

I due attaccanti principali della squadra giallorossa hanno subito dei piccoli contraccolpi fisici nella partita contro il Latina. Salvemini in occasione della rete segnata, Mignani allorquando ha provato una spettacolare rovesciata acrobatica. Salvemini è uscito dopo il gol per una “infiammazione del periostio (a livello tibiale) da sovraccarico”. Mignani nel ricadere a terra dopo l'acrobazia ha riportato un “trauma Acromion-claveare con probabile piccola sub lussazione”. Al di là dei termini tecnico-scientifici che possono provocare un po' di apprensione, va detto che si tratta di piccoli problemi per entrambi, risolvibili in tempi brevi. Tanto che non è assolutamente detto che possano impedire ai due attaccanti di scendere in campo contro la Ternana.

Pomeriggio in campo

Nel pomeriggio, intorno alle 17,45 è prevista la prima seduta di allenamento presso l'impianto “Magrelli Active”. La squadra usufruirà di alcune navette che condurranno i giocatori dall'Hotel al campo di allenamento. Alle 20,30, dopo la seduta di lavoro, la squadra rientrerà all'Hotel La Corte per la cena.