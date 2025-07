Benevento, ecco date e orari delle prime sette giornate di Serie C La Lega Pro ha definito il programma dell'inizio di stagione

Definito il programma delle prime sette giornate di campionato per il Benevento. I giallorossi esordiranno il prossimo 25 agosto, di lunedì, allo Scida contro il Crotone. L'esordio al Vigorito avverrà domenica 31 agosto, contro la Casertana, con fischio d'inizio fissato alle ore 21. Il sei settembre ci sarà la trasferta di Casarano, mentre il 13 i giallorossi faranno tappa a Siracusa. Il 21 settembre sarà l'Atalanta a fare visita alla squadra di Auteri. Il primo turno infrasettimanale, in programma il 24 settembre, vedrà i giallorossi in casa del Picerno, pochi giorni prima del confronto interno in programma contro il Trapani di pomeriggio.

1^ giornata - lunedì 25 agosto, ore 21: Crotone-Benevento

2^ giornata - domenica 31 agosto, ore 21: Benevento-Casertana

3^ giornata - sabato 6 settembre, ore 20:30: Casarano-Benevento

4^ giornata - sabato 13 settembre, ore 17:30 - Siracusa-Benevento

5^ giornata - domenica 21 settembre, ore 17: Benevento-Atalanta U23

6^ giornata - mercoledì 24 settembre, ore 20:45 - Picerno-Benevento

7^ giornata - domenica 28 settembre, ore 15 - Benevento-Trapani