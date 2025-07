Lamesta: "Il Benevento non si nasconde, vogliamo vincere a tutti i costi" Le parole del giallorosso direttamente dal ritiro di Cascia

Il Benevento ha cominciato ad allenarsi a Cascia, dove rimarrà fino a sabato, giorno in cui giocherà il test amichevole contro la Ternana al Liberati (diretta offerta da Ottochannel). Tra i giallorossi c'è Davide Lamesta che scalpita in vista del campionato: "Siamo pronti a ripartire, abbiamo già iniziato con il piglio giusto come si è visto nel corso delle amichevoli. Stiamo preparando il confronto con la Ternana al meglio". Lamesta ha poi proseguito: "Il mio obiettivo personale è quello della squadra, ovvero cercare di arrivare più in alto possibile. Dell'anno scorso dobbiamo prendere ciò che stato nella prima parte e cancellare il resto, solo così possiamo ripartire con il piglio giusto. Si sta costruendo un gruppo formato da ottimi calciatori, ci sarà sicuramente tanta competizione ma questo è il bello della squadra. Cercheremo di essere tutti pronti. Il Benevento non si vuole nascondere, vuole vincere a tutti i costi e cercheremo di farlo con la massima energia".

Lamesta: "Non temo la concorrenza, daremo il massimo"

Con la nuova stagione, cambia il modulo del Benevento con Auteri che è tornato al suo marchio di fabbrica, il 3-4-3: "I moduli sono determinanti fino a un certo punto, l'importante è che la squadra scenda bene in campo e con il giusto spirito. Siamo molti, la concorrenza come detto è tanta ma non la temo. Siamo tutti ottimi calciatori, chi sarà scelto dal mister darà il massimo per la causa giallorossa".