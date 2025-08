Prisco carico: "Vogliamo riportare il Benevento dove merita" Le parole del centrocampista giallorosso: "Si è subito creata una bella sintonia con i nuovi"

Penultimo giorno di ritiro a Cascia per il Benevento che domani affronterà la Ternana al Liberati. Il match è in programma alle ore 18 e sarà trasmesso in diretta da Ottochannel. Sta lavorando sodo Antonio Prisco che ha parlato così della preparazione agli ordini di Auteri: "Il ritiro è intenso e impegnativo. Il mister ci fa lavorare tanto come è giusto che sia. Questo è il momento in cui mettiamo benzina nelle gambe che poi ritroviamo nel corso del campionato".

"Vogliamo riportare il Benevento dove merita"

Prisco ha proseguito: "L'obiettivo è sempre quello di riportare il Benevento nelle categorie superiori. Lo merita la società, i tifosi e anche noi. Siamo reduci da un anno in cui nel girone d'andata era tutto rose e fiori e nel ritorno le cose sono andate male. Vogliamo fare bene e stupire la gente, facendogli ritrovare l'entusiasmo".

"Nello spogliatoio si è creata subito una bella sintonia"

Il Benevento ha chiuso quindici operazioni in entrata, rafforzando anche il centrocampo: "Non mi spaventa la competizione. Sono arrivati grandi calciatori e lavorare con loro non può fare altro che permettermi di migliorare e di crescere, soprattutto se la competizione è sana. I nuovi arrivati sono tutti bravissimi ragazzi. Con Mehic e Maita ci diamo consigli a vicenda. Tutti hanno portato grande entusiasmo, ho notato subito una bella sintonia. Sono stato nel settore giovanile e per me è sempre un grande orgoglio essere qui, soprattutto dopo un mercato del genere. Questa è una squadra forte, punteremo a fare un grande campionato. Non vediamo l'ora di scendere in campo, a partire dall'esordio in Coppa Italia"