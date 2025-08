La campagna abbonamenti continua a marce sostenute Ecco il dato definitivo della fase di prelazione: ha rinnovato il 50 per cento degli aventi diritto

Il finale della prelazione parla di 2.382 tessere sottoscritte. Un dato di grande sostanza: degli aventi diritto (4.739) circa il 50 per cento ha sottoscritto il suo nuovo abbonamento, certamente tanti di più della scorsa stagione quando al termine della fase di prelazione i sottoscrittori furono 1.543. Come dire che quest'anno sono già 839 gli abbonamenti in più sottoscritti nel primi undici giorni.

Oggi, come era stato annunciato, è iniziata la vendita libera: 381 abbonamenti sottoscritti (dato delle 19,14) che porta il totale alla bella cifra di 2.763. Davvero un bel numero, decisamente meritato da parte di una società che sta facendo tutto il possibile per costruire una squadra che possa tornare in B.