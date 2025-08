Auteri torna a parlare: lavoro, progetto e la voglia di vincere del Benevento Il tecnico giallorosso: "Sono soddisfatto. De Falco, Padella e Melara? Sono uomini veri"

Il "mini ritiro" di Cascia giunge alla conclusione, con il Benevento che tornerà nel Sannio senza aver disputato l'attesa amichevole con la Ternana. Il club umbro, come noto, ha annullato la sfida ufficialmente per "riprogrammare l'attività al termine del ritiro". Auteri non ne fa drammi, anzi ha intensificato il lavoro nell'ultimo giorno di ritiro: "Stamattima abbiamo svolto un'ottima seduta, sostituendo al meglio la gara. Complessivamente sono molto soddisfatto di quanto fatto fino a questo momento. La società si è mossa con grande anticipo, in modo da permetterci di preparare al meglio la nuova stagione. Questi venti giorni sono serviti per conoscerci meglio. Ho notato grande partecipazione. Questo è un gruppo sano, ma ora siamo solo all'inizio. C'è tanta strada da fare e la faremo insieme".

"Abbiamo lavorato con profitto"

Auteri ha proseguito: "La condizione? È normale che le squadre non stanno benissimo in questo periodo. Abbiamo lavorato con profitto, senza grandi intoppi a parte il piccolo problema di Manconi che è in via di risoluzione. Adesso avremo dei giorni di riposo, riprenderemo il cinque e continueremo a lavorare con gli stessi ritmi, in modo da preparare le gare ufficiali. Lo ripeto: sono molto contento dell'attenzione e della partecipazione, anche dello spirito con cui questo gruppo si allena. Abbiamo giovani di qualità, ma anche calciatori esperti che forniscono un esempio concreto di come ci si allena. Sono contento, poi apro anche una piccola parentesi: c'è qualità. Sono certo che troveremo subito l'identità di squadra. Tutto è sempre perfezionabile, ma l'identità di squadra già si intravede sulle cose che sono state oggetto del nostro lavoro".

"Cancelliamo la scorsa stagione. Dobbiamo vincere in allenamento"

Il Benevento promette una riscossa dopo l'amaro epilogo della scorsa annata: "Dobbiamo cancellare dalla nostra mente quanto accaduto, è stata una stagione che definisco particolare. Ora concentriamoci su questa. Ci sono degli obiettivi che la società ha tracciato. Vediamo come ne usciremo da questo mercato e dalla partecipazione che ci sarà rispetto al progetto della società. Se tutto quadrerà nel modo giusto, allora posso dire che giocheremo per vincere, ma dovremo farlo nel quotidiano. Ogni giorno dobbiamo vincere in allenamento".

"Le sensazioni sono molto positive"

Auteri si è soffermato sui ritorni di De Falco, Padella e Melara: "Parliamo di veri uomini. Non perché siamo stati insieme con profitto, ma perché hanno la tempra degli uomini di calcio. Soprattutto la parte etica dell'essere umano. Il presidente ha fatto delle scelte ottime. De Falco, Padella e Melara sono persone che tengono molto all'ambiente giallorosso. Le sensazioni sono molto positive ed è quello che conta".