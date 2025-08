Benevento, mattinata di "partitelle" a Cascia. LE FOTO Auteri ha ovviato alla cancellazione dell'amichevole con un mini-torneo

Non sarà stata un'amichevole come quella che era stata programmata questo pomeriggio al Liberati di Terni, ma la partitella (anzi più di una) Auteri l'ha fatta disputare lo stesso. Al Magrelli Active di Cascia questa mattina c'è stato gran fermento, attivazione muscolare, fase atletica e poi la partitella a più squadre. La preparazione procede senza intoppi, anche gli acciaccati di Latina, Salvemini e Mignani si sono allenati senza problemi. Contesa accesa, cambi continui e in campo più di una squadra (con sette componenti ognuna) quasi a mettere su una sorta di mini-torneo, nel quale si sono cercati con ostinazione gol e vittoria. Nessuno si è tirato indietro.

Dopo l'allenamento mattutino e l'annullamento dell'amichevole di Terni, la squadra riprende la strada di casa. Partenza da Cascia prevista per le 14. Ora la squadra usufruirà di un giorno completo di riposo (domenica). Alcuni, tra quelli che hanno più bisogno di lavorare, si ritroveranno all'Imbriani lunedì. Martedì è invece prevista la ripresa regolare per tutti, in previsione dell'altra amichevole programmata a Frosinone (stadio Stirpe) venerdì 8. Sul campo ciociaro non ci saranno né spettatori, né giornalisti.

Nella foto di Taddeo, la squadra vincitrice del mini-torneo di questa mattina a Cascia